محذرا من توريط ليبيا في اتفاقيات مع تركيا .. النايض يطالب بسحب الاعتراف بمجلس السراج

وجه رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، عارف النايض، رسالة عاجلة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم، حول توقيع المجلس الرئاسي اتفاقيات مع تركيا .

وطالب النايض في رسالته البعثة الأممية بالتدخل ووقف هذا العمل، لأن المجلس الرئاسي غير منتخب، وبالتالي فإنه لا يمثل إرادة الشعب الليبي، مذكرا بفشله في نيل ثقة مجلس النواب مرتين، كما أبدى النايض أمله في أن تكون الجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي سباقين إلى سحب الاعتراف بهذا المجلس، الذي وصفه بالمستبد والعابث بمقدرات الشعب الليبي.

النايض جدد مطالبته البعثة بإعادة النظر وبشكل جاد وعاجل في سحب الاعتراف الأممي بالمجلس الرئاسي وحكومته، قبل أن يورط ليبيا والليبيين في مزيد من الاتفاقيات والتفاهمات الباطلة مع تركيا وغيرها، مشددا على أن توريط ليبيا في ترتيبات أمنية مع تركيا، من دون أرضية دستورية وتشريعية صحيحة، يشكل خطرا داهما على الأمن الوطني، وعلى أمن دول الجوار الليبي.

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