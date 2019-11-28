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عمليات الكرامة: أنباء عن مقتل حسن موسى أثناء هروبه من حقل الفيل

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رجح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، اليوم الخميس، مقتل القيادي بقوات حماية الجنوب التابعة لقوات الوفاق حسن موسى، عقب ضربة جوية استهدافت سيارته أثناء هروبه من حقل الفيل النفطي جنوب غرب ليبيا.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “أنباء من مصادرنا، مقتل الميليشياوي المدعو حسن موسى في استهداف سيارته المسلحة أثناء محاولة هروبه من حقل الفيل بضربة جوية علما انه أحد القائمين بتهريب المرتزقة بالتعاون مع حكومة الميليشيات وهو ملقب. بالتنّي . بالتاء حسب اللهجة التباوية وهو الذي قاد الهجوم الإجرامي على الحقل”، بحسب تعبيره.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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