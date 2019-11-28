حافظ ليبي يحرز الترتيب الأول عالمياً في مسابقة لحفظ القرآن الكريم

العنوان_المنامة
أحرز المتسابق الليبي علي حبيب الشهوبي، على الترتيب الأول على مستوى العالم الإسلامي في مسابقة “سيد جنيد عالم الدولية للقرآن الكريم” في نسختها الـ 16، والمقامة في مملكة البحرين.
العنوان_المنامة
أحرز المتسابق الليبي علي حبيب الشهوبي، على الترتيب الأول على مستوى العالم الإسلامي في مسابقة “سيد جنيد عالم الدولية للقرآن الكريم” في نسختها الـ 16، والمقامة في مملكة البحرين.
المهم ان تكون هناك مسابقات فى تدبر القرآن الكريم فالله امرنا بتدبر القرآن الكريم وتكفل بحفظه فهناك تفسيرات للقرآن الكريم لا تتناسب مع عصر الفضاء قالنص القرانى مقدس لكن التفسير متغير فمن غير المنطقى ان نرى تفسير يقول ان الشمس فى السماء الرابعة على اساس انها تضئ السموات السبع ظنا من المفسر الجاهل بانه يوجد شمش واحدة وقمر واحد فى الكون مع انه لو تدبر القرآن لوجد ما يدل على وجود شموس واقمار متعددة وان كلمة شمس وقمر وارض تاتى فى القران الكريم بمعنى مفرد او جمع بينما السماء جمعها سموات قال تعالى : وجمع الشمس والقمر فلو كانت شمس واحدة وقمر واحد لقال جمعا الشمس والقمر .وقال تعالى : والارض جميعا قبضته يوم القيامة . والارض هنا بمعنى اراضى كما تقول التلاميذ جميعا ولا يمكن ان تقول التلميذ جميعا .فالقرآن الكريم يخاطب قوم بتفكرون ولا يخطاب بغبغانات لا يجاوز القرآن تراقيهم . وتفسير اخر يفسر اصحاب الجنة اليوم فى شغل فكهين بانهم مشغولين بتفتيح العذارى او فض الابكار .طيب والنساء مشغولين بايه .طبعا اعظم متع الاخرة النظر الى وجه الله عز وجل .وجوه ناضرة الى ربها ناظرة وهناك العديد من متع الاخرة منها مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فالشغل فى الاخرة فيه مالا يخطر على بالنا وليس كمتع الدنيا الدنيا والتافهة ..
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