حافظ ليبي يحرز الترتيب الأول عالمياً في مسابقة لحفظ القرآن الكريم

العنوان_المنامة

أحرز المتسابق الليبي علي حبيب الشهوبي، على الترتيب الأول على مستوى العالم الإسلامي في مسابقة “سيد جنيد عالم الدولية للقرآن الكريم” في نسختها الـ 16، والمقامة في مملكة البحرين.