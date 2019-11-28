اختتام دورة تخصصية في مجال العمل الأمني الميداني

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، اختتام الدورة التدريبية التخصصية “الثانية، الثالثة” لسنة 2019م، التي نظمت بمعهد التدريب التخصصي التابع للإدارة العامة للعمليات الأمنية، في مجال تقنيات العمل الأمني الميداني والكشف على المتفجرات.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن اختتام هذه الدورات تضمن بعض من العروض التي تلقاها المتدربين خلال فترة التدريب، وفي ختام الحفل تم تسليم شهائد للمتدريبين.

وحضر اختتام هذه الدورات معاون مدير الادارة العامة للعمليات الأمنية، ومعاون مدير المعهد، ومندوب من إدارة المهام الخاصة، وعدد من الضباط التابعين للإدارة العامة العمليات الأمنية.

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