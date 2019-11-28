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تقدّمات جديدة للجيش وتجدد القصف بمحور العمائم.. اخر المستجدات بالمحاور

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مصادر ميدانية لـ 218 تقدم قوات الجيش الوطني واقترابها بشكل واضح من الطريق الرئيسة “العزيزية – طرابلس”.

وأوضحت المصادر أن المنطقة الواقعة من كوبري الزهراء وصولاً إلى مدينة العزيزية أصبحت في مرمى نيران الجيش، مع الإشارة إلى أن المسافة الممتدة بينهما تُقدّر بـ 17 كيلو متر تقريباً.

وفي سياق متصل، تجددت الاشتباكات والقصف المدفعي صباح اليوم بمحور “العمائم جامع الثوغار”، قبل أن يعود الهدوء الحذر إلى المحور.

وبحسب ما أفادت به مصادر لـ218، تشهد محاور العزيزية والساعدية والطويشة والمطار أيضاً هدوءاً حذراً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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