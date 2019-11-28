خلافات بين أعضاء “تأسيسية الدستور” و”الهيئة البرقاوية”

منع أعضاء من الهيئة البرقاوية مجموعة من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من حضور ورشة عمل حول النظام الفدرالي والتوزيع العادل للموارد.

وتلقت 218 توضيحات بالخصوص من قبل عضو الهيئة التأسيسية نادية عمران التي قالت إن أعضاء الهيئة الذين منعوا من الحضور تلقوا دعوات من الهيئة للحضور مع أعضاء من النواب والدولة، لكن وحين دخولهم تم منعهم من قبل اللجنة المنظمة وعضو الأعلى للدولة الاستشاري أحمد لنقي ونائب رئيس ما يعرف بمجلس المدن والقبائل عبدالحميد الكزه.

وعند سؤالنا عن أسباب المنع أوضحت نادية عمران أنه بسبب الترويج للنظام الفدرالي والانفصال وللخشية أيضا من تأثير أعضاء الهيئة التأسيسية على مسار ورشة العمل.

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