اخبار ليبيا الان

خلافات بين أعضاء “تأسيسية الدستور” و”الهيئة البرقاوية”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

منع أعضاء من الهيئة البرقاوية مجموعة من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من حضور ورشة عمل حول النظام الفدرالي والتوزيع العادل للموارد.

وتلقت 218 توضيحات بالخصوص من قبل عضو الهيئة التأسيسية نادية عمران التي قالت إن أعضاء الهيئة الذين منعوا من الحضور تلقوا دعوات من الهيئة للحضور مع أعضاء من النواب والدولة، لكن وحين دخولهم تم منعهم من قبل اللجنة المنظمة وعضو الأعلى للدولة الاستشاري أحمد لنقي ونائب رئيس ما يعرف بمجلس المدن والقبائل عبدالحميد الكزه.

وعند سؤالنا عن أسباب المنع أوضحت نادية عمران أنه بسبب الترويج للنظام الفدرالي والانفصال وللخشية أيضا من تأثير أعضاء الهيئة التأسيسية على مسار ورشة العمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك