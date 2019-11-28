إيطاليا: حركة خمس نجوم تطالب بوقف العمليات العسكرية بمنطقة حقل الفيل في ليبيا

أعلن أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي عن حركة خمس نجوم أن التورط في الاشتباكات المسلحة وما يترتب على ذلك من إغلاق حقل الفيل النفطي الذي تديره شركة إيني الإيطالية في جنوب ليبيا، يمثل حلقة خطيرة للغاية تُظهر الحاجة الملحة إلى وضع حد للنزاع الذي يهدد المصالح الوطنية الإيطالية بشكل متزايد.

وأضاف النواب الإيطاليون عن لجنة الشؤون الخارجية في قصر ماداما: “ننضم إلى طلب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لوقف العمليات العسكرية فوراً بالقرب من حقل الفيل لتجنب تعريض الموظفين المدنيين والبنية التحتية للحقل للخطر” ، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية