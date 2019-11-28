اتفاقية تعاون ليبية مصرية لتعزيز التبادل التجاري

وقعت غرفة تجارة وصناعة طبرق، اتفاقية تعاون، مع غرفة الجيزة التجارية المصرية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيد الاقتصادي وإزالة المعوقات التي تواجه زيادة التبادل التجاري بين مصر وليبيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الغرفة المصرية، برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مع وفد رجال الأعمال الليبي الذي يزور مصر حالياً برئاسة إبراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية ومحمد منصور الصالحين رئيس غرفة تجارة وصناعة طبرق.

وكشف رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية، إبراهيم الجراري، أن الوفد الليبي بحث خلال زيارته لمصر العمل على تسهيل حركة البضائع الليبية للسوق المصرية وكذلك دخول البضائع المصرية للسوق الليبية، فضلاً عن السماح بدخول البضائع ذات المنشأ الأجنبي القادمة عبر الموانئ المصرية إلى ليبيا عبر الطرق البرية طبقاً لنظام الترانزيت.

وأشار الجراري، إلى أن الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية خاطبت وزارة القوى العاملة المصرية بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية وغرفة الجيزة للعمل على عودة إرسال العمالة المصرية لسوق العمل الليبي بعد وضع الضوابط اللازمة لذلك بحيث لا يتم تسفير أية عمالة مصرية إلى ليبيا إلا بموجب عقود عمل موثقة.

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