زوبية: ما وقعه أردوغان والسراج ترضية للثوار

أخبار ليبيا 24 – خاص

اعتبر مدير إدارة الإعلام الخارجي بحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام سابقًا، جمال زوبية،مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بشأن التعاون الأمني والبحري بين البلدين، أمس الأربعاء، ترضية للثوار، حسب وصفه .

زوبية فند، في تغريدة لها، أمس الأربعاء، الفرق بين مصطلحي “مذكرة التفاهم” و”اتفاقية”، موضحًا أن الأخير في المفهوم الدبلوماسي تعني “كلام تريس” ولاترقي لمستوى الاتفاقية في الالتزام.

وأكد أن مذكرة التفاهم تأتي ترضية للإمارات على اعتبار أنها لن توافق للسراج على اتفاقية مع تركيا، لكنه بحث عن حل وسط من خلال المذكرة، مختتما بـ”تبوا تذبحوا كبش في العيد، السراج ذبح لكم ديك عربي”.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، فتحي باشاغا، أعلن أمس الأربعاء، أن ليبيا وتركيا وقعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني والبحري بين البلدين بحضور أردوغان والسراج، موضحا أن هذه المذكرة تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بقصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول.

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