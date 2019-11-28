معتبرها انتصار للوطن .. الشاطر يثني على مذكرات التفاهم بين أردوغان والسراج

أخبار ليبيا 24 – خاص

أثنى عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبدالرحمن الشاطر، على توقيع مذكرات التفاهم بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن التعاون الأمني والبحري بين البلدين أمس الأربعاء.

الشاطر اعتبر ، في تغريدة له، أمس الأربعاء، توقيع مذكرات التفاهم إصرار على ما أسماه “الانتصار للوطن”، كما اعتبرها أيضا خطوة “داعمة للمدافعين عن حياض الوطن ورفعا لمعنويات أنصار الحرية والدولة المدنية”، مختتما تغريدته بوسم “#ليبيا_تنتصر”.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، فتحي باشاغا، أعلن أمس الأربعاء، أن ليبيا وتركيا وقعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني والبحري بين البلدين بحضور أردوغان والسراج، موضحا أن هذه المذكرة تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات.

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