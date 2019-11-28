مؤكدا أن لكل جبهة غرفة عمليات .. المحجوب: اشتباكات الجنوب لن تؤثر على معركة طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش، عميد خالد المحجوب، إن قوات الشعب المسلح تصدت للقوات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وجارٍ القضاء عليها بعد إجبارها على الانسحاب من حقل الفيل النفطي.

وأضاف المحجوب، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن الاشتباكات في الجنوب لن تؤثر على خط سير المعركة في طرابلس للقضاء على الإرهاب والمليشيات.

وأوضح أن قوات الجيش تحقق في معركة طرابلس المزيد من التقدمات والانتصارات، مؤكدا أن لكل جبهة غرفة عمليات خاصة مجهزة وقادرة للاعتماد على نفسها في إطار الخطط الموضوعة لها من غرفة العمليات الرئيسية.

وذكر أن مهاجمة حقل نفطي والتهديد بتدمير إحدى مؤسسات البلاد والتأثير على مقدراتها يعد عملا إجراميا من مجموعة إرهابية تخشى من فرض قوات الجيش لسلطة القانون والتصدي لجرائم تهريب الوقود.

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