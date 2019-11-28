ليبيا تشارك في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي

انطلقت أعمال الجلسة الوزارية الـ 35 للجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي “لمنظمة التعاون الإسلامي” (الكومسيك) في مدينة اسطنبول بتركيا، بمشاركة وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق علي العيساوي والوفد المرافق له، وبحضور وزراء التجارة والاقتصاد للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.

وافتتح الجلسة الوزارية الرئيس التركي رجب اردوغان، بصفته رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الاسلامي، حيث أكد على ضرورة أن يثق العالم الإسلامي بنفسه ويدرك حجم قوته، قائلا “علينا أن نثق وندرك حجم قوتنا كدول أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي”.

من جهته أكد العيساوي، حرص ليبيا على المشاركة في اجتماعات الكومسيك بهدف تنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الأعضاء وتعزيز النظم الغذائية المستدامة في البلدان الاسلامية والشراكة الصناعية ودور القطاع الخاص في تعزيزها بين دول المنظمة.

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