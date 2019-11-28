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“الغرياني” يطالب المساجد بحشد الشباب إلى الحرب في طرابلس

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_طرابلس

طالب الصادق الغرياني، المفتي المعزول لدار الإفتاء  في طرابلس، دار الأفتاء والمساجد والمنابر أن تعمل على تعبئة وحشد الشباب إلى الحرب الدائرة بين قوات حكومة الوفاق والجيش، مؤكدًا أن هذا هو  دور المشايخ والعلماء أن يذكروا الشعب المسئولين دائما بمسئولياتهم.

وأوضح “الغرياني”، خلال برنامج الإسلام والحياة المذاع على قناة التناصح، أنه منذ شهور وسنوات تخوض طرابلس حرب غاشمة من عصابة ظالمة مستقويه بالدول الأجنبية – بحسب تصريحاته-.

وتابع: “الجهاد واجب لرد هذا العدو وفرض عين على كل مسلم وهذا دفاع ضد العدو حتى ولو من بني جنسنا لأنه تابع بلمشروع الصهيوني فهي حرب بيننا وبين الصهينه  ويتوجب على كل شخص خاصة الشباب الذين يضربون مثل في الشجاعة والثبات والإصرار على دحر العدو أن يقدموا ما لديهم في المعركة”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • هذا الشخص(الغرياني)لايقل تطرفا عن البغدادي وهو يمثل مرجعية تحريضية للارهاب لماذا يترك هكذا ؟؟؟؟؟؟

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