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اللواء بلقاسم الابعج يستلم مقر قيادة علي كنة في أوباري – فيديو

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

إستلم اللواء بلقاسم الأبعج آمر المناطق العسكرية الجنوبية بالقيادة العامة للجيش الوطني، مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة للوفاق بقيادة علي كنّه في معسكر ” تيندي ” غرب مدينة أوباري.

وأظهر تسجيل مصور ظهور اللواء بلقاسم الأبعج رفقة ضباط وجنود المدينة من قبائل الطوارق وآخرين، في مكتب علي كنة بعد إختفاء الأخير منذ الليلة الماضية عقب مهاجمة قواته حقل الفيل وتعطيله، قبل أن تقوم القوات المسلحة بالجيش الوطني بإستعادته والسيطرة عليه.

وفيما يلي فيديو تداوله المركز الاعلامي للمناطق العسكرية الجنوبية ونشرته صحيفة المرصد:

عاجل | تسجيل فوري | اللواء بلقاسم الأبعج آمر المناطق العسكرية الجنوبية بالقيادة العامة يستلم مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة للوفاق بقيادة علي كنّه في معسكر " تيندي " غرب مدينة #أوباري رفقة ضباط وجنود المدينة من قبائل الطوارق وغيرهم بعد إختفاء الأخير منذ الليلة الماضية عقب مهاجمة قواته حقل الفيل وتعطيله . #ليبيا #المرصدتصوير : ر ع و مفتاح أبوزيد مسؤول الإعلام بالمناطق العسكرية الجنوبية

Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Thursday, November 28, 2019

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  • على كنة كخة حقير يجب محاكمته محاكمة عسكرية على جرائمه فى حق الشعب الليبى فلا مكان للخوان وعملاء تركيا وقطرائيل والقضاء عليهم واجب وطنى

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  • معلومات هامة
    إحـــذروا هذا الشخص ( أحمد علي مصباح الدردفي )
    قصير القامة , طوله : اقل من متر وربع تقريباً , لديه لحية متوسطة واسمر البشرة بكثرة , يلبس في نظارات شمسية
    مقيم بشارع ميزران بالتحديد :
    الدور الثالث في عمارة بيضاء مكانها في موقف سيارات مصرف الادخار .
    لديه شركة محاماة باسم ( شركة ديوان العدالة ) ويقوم بتأجير العقارات للناس
    سجين سابق في سجن الكويفية ببنغازي لمدة 3 سنوات في قضايا جنائية مختلفة

    القضايا التي سجن من أجلها وأعترف بها :
    تزوير أرقام وطنية لأشخاص أجانب بالتحديد تـشـاديـيــن .
    سرقة مبالغ مالية ضخمة من أشخاص معروفين بالتحديد من جيرانه في بنغازي وهذا السبب هـروبـه من بنغازي من مدة 5 سنوات بعد ان فـرا يعني هـرب من سجن الكويفية بمساعدة احد الحراس ومنها اقام في شارع ميزران طرابلس في العنوان المذكور .
    لديه توكيلات خاصة مزورة باسمه على حسابات مصرفية تتبع أشخاص والتي سحب منها مبالغ
    كما يملك أختام محرر عقود مزورة .
    المجني قام بتأسيس مؤسسة خيرية باسم مؤسسة منارة بنغازي للمهجرين والنازحين بزعمة مساعدة العائلات النازحة وهذا الامر غير صحيح لا يساعد في العائلات ولا حتى الأيتام والأرامل

    بل يأخذ في نسخ من الأوضاع العائلية والأرقام الوطنية و صور من كتيب العائلة من الناس بدون علمهم ويذهب بهذه المستندات لـلـجـان النازحين سواء في طرابلس المركز او المجلس المحلي المنصورة والهلال الأحمر و مقر توزيع مساعدات الامم المتحدة المعروف في منطقة السراج عند جمعية ايادي الخير .

    وذلك لاخذ واستلام المساعدات العينية او المادية لهذه الاسر بدون علم هذه الأسر وأصحابها . ايضا يستلم في السلع التموينية او اي مساعدات تأتي بأسماء هذه العائلات وهي تكون في الاساس للاسر ويقوم ببيعها بالاضافة الي الادوية وغيرها من الاغطية والمساعدات الاخرى الخاصة بالنازحين ولم يعطي اي اسرة واحدة اي شي .
    فنرجوا من الجميع عدم التعامل معه بأي طريقة من الطرق فهذا الشخص معروف في بنغازي بانه نصاب ومحتال وخاصة في شارعه بالتحديد في شارع الذهب ببنغازي فرا هارب من سجن الكويفية بنغازي في شهر 1 / 2014 لان النيابة والجيران يلاحقونه ومرفوع ضده عدة قضايا جنائية قانونية ومذكرات قانونية من النيابة العامة بنغازي .
    هذه أرقام هواتفه الشخصية : 0923167885 ـ 0925109802 ـ 0922796616
    0916807894 ـ 0915109802 ـ 0915109805
    يفتح في بعض منها ويغلق في الأخر حتى لا يتابعه أحــد .

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