اللواء بلقاسم الابعج يستلم مقر قيادة علي كنة في أوباري – فيديو

إستلم اللواء بلقاسم الأبعج آمر المناطق العسكرية الجنوبية بالقيادة العامة للجيش الوطني، مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة للوفاق بقيادة علي كنّه في معسكر ” تيندي ” غرب مدينة أوباري.

وأظهر تسجيل مصور ظهور اللواء بلقاسم الأبعج رفقة ضباط وجنود المدينة من قبائل الطوارق وآخرين، في مكتب علي كنة بعد إختفاء الأخير منذ الليلة الماضية عقب مهاجمة قواته حقل الفيل وتعطيله، قبل أن تقوم القوات المسلحة بالجيش الوطني بإستعادته والسيطرة عليه.

وفيما يلي فيديو تداوله المركز الاعلامي للمناطق العسكرية الجنوبية ونشرته صحيفة المرصد:

عاجل | تسجيل فوري | اللواء بلقاسم الأبعج آمر المناطق العسكرية الجنوبية بالقيادة العامة يستلم مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة للوفاق بقيادة علي كنّه في معسكر " تيندي " غرب مدينة #أوباري رفقة ضباط وجنود المدينة من قبائل الطوارق وغيرهم بعد إختفاء الأخير منذ الليلة الماضية عقب مهاجمة قواته حقل الفيل وتعطيله . #ليبيا #المرصدتصوير : ر ع و مفتاح أبوزيد مسؤول الإعلام بالمناطق العسكرية الجنوبية Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Thursday, November 28, 2019

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي