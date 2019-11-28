منسق قبائل غرب ليبيا يتسهجن معاهدة الدفاع بين تركيا والوفاق

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كشف منسق قبائل المنطقة الغربية الشيخ فرج علي بلق،عن رفض القبائل والمدن الغربية،لاتفاقية السراج وأردوغان الأمنية بشأن الدفاع المشترك والتي قال إنها تمت بمقابل مبلغ مالي قدره 20 مليار دولار ولمدة عشرة سنوات.

وأكد بلق، رفض المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالغرب هذه الاتفاقيات التي وصفها بـ”المشبوهة” مطالبًا النائب العام بالتدخل والتحقيق في هذه الأعمال المرفوضة شكلاً وموضوعًا.

وأضاف: “نحمل المسؤلية الكاملة والقانونية للمجلس الرئاسي بقيادة فائز السراح ووزير الخارجية، محمد الطاهر سيالة، وإننا سوف نقف صفًا واحدًا للدفاع عن بلادنا ضد الإرهاب التركي والتدخل في كل ربوع ليبيا”.

واختتم: “إننا نقف مؤيدين للقوات المسلحة العربية الليبية في الدفاع عن الوطن الحبيب ليبيا، وبسط سيطرته على كامل التراب الليبي”.