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الجيش يدخل معسكر “تيندي” في أوباري

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصادر لـ218: الجيش الوطني يدخل معسكري تيندي التابع لعلي كنة في أوباري

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الجيش والشعب ايد واحدة ضد الاخوان الذى لا عهد لهم ولا امان بعد ان باعوا الاوطان للاحتلال العثمانلى الذى طرده الاجداد واتمت ثورة الفاتح طرد المستعمر الطليانى والانجليزى والامريكانى وخوان نكبة فبراير يستنجدوا بهم ليبيعوا لهم ليبيا ولكن ثورة الكرامة ستسحق كل خائن او عميل فالصورة اصبحت واضحة من يحافظ على سيادة ليبيا ومن يبيعها ويقبض الثمن

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