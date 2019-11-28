الجيش يدخل معسكر “تيندي” في أوباري

مصادر لـ218: الجيش الوطني يدخل معسكري تيندي التابع لعلي كنة في أوباري
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
مصادر لـ218: الجيش الوطني يدخل معسكري تيندي التابع لعلي كنة في أوباري
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
الجيش والشعب ايد واحدة ضد الاخوان الذى لا عهد لهم ولا امان بعد ان باعوا الاوطان للاحتلال العثمانلى الذى طرده الاجداد واتمت ثورة الفاتح طرد المستعمر الطليانى والانجليزى والامريكانى وخوان نكبة فبراير يستنجدوا بهم ليبيعوا لهم ليبيا ولكن ثورة الكرامة ستسحق كل خائن او عميل فالصورة اصبحت واضحة من يحافظ على سيادة ليبيا ومن يبيعها ويقبض الثمن
أضف تعليقـك