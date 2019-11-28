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الأسمر: محاولات الوفاق لإبرام اتفاقيات دفاع مع تركيا حبر على ورق

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصف مدير عام مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، محاولات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، لإبرام اتفاقيات دفاع مشتركة مع تركيا بأنها “مجرد حبر على ورق”.

وقال الأسمر في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن هذه ليست هي المرة الأولى التي تسعى فيها الوفاق لإبرام اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا، فقد تم طرح توقيع هذا الاتفاق خلال زيارة السراج لإسطنبول في شهر نوفمبر 2018، واعيد نقاش ذلك في زيارة أخرى في الخامس من يوليو الماضي، الا أن هذه المحاولات تبقى حبرا على ورق، لأن المجلس الرئاسي ليس من صلاحياته إبرام مثل هذه الاتفاقيات الدولية بناءا على المادة 17 من الاعلان الدستوري والفقرة ج من البند الثاني من المادة الثامنة والمادة الرابعة عشر من الاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات الذي أنتج حكومة الوفاق، والمواد من 19 إلى 25 من اتفاق الصخيرات” بحسب قوله.

وأوضح الأسمر، أن كل المواد أو البنود التي تم الإشارة إليها تبين أن حكومة الوفاق تختص فقط بنقاش مثل هذه الاتفاقيات، ومن ثم تقديمها كمشروع اتفاقية لمجلس النواب هو بدوره من يوافق أو يلغي إقرارها لتصبح ملزمة، مشيرا إلى أن مذكرتي التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا بشأن التعاون الامني والتفاهم في المجال البحري، هي بمثابة مخالفة للبنود والمواد الدستورية والسياسية، وتعد تمادي في خرق الاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا واخرها القرار رقم 2473.

وأكد الأسمر، أن مجلس النواب يحق له التدخل بإيقاف هذه الإجراءات وإبلاغ الجهات الدولية المختصة بذلك. 

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • مخالفة المجلس الرئاسى للدستور يسقطه نهائيا ويحالوا الى النائب العتم بتهمة للخيانة للوطن والعمالة لدولة اجنبية وهو ما حدث مع مرسى وهو فى السلطة عندما اصدر قاضى بمحكمة الاسماعلية باحالته للقضاء بتهمة العمالة لقطر وعلى الشعب الليبى رفع قضايا امام المحاكم الليبية لمحاطمة جواسيس تركيا بتهمة الخيانة العظمى رغم ان الاتفتاف هو والعدم سواء ولا يعتد به دوليا فهو اشبه بالزواج العرفى بين اثنين من الاخوان المثليين اخوان لوط زواج شاذ وعيب ولا ينتج عنه اى اطفال بل علاقة قذرة عقوبتها الاعدام رجما بالحجارة

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