إرجاء اللقاء بين راشد الغنوشي وغسان سلامة لأسباب طارئة

تم إرجاء اللقاء الذي كان من المزمع أن يجمع، اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019، بقصر باردو رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للبرلمان التونسي، تلقت “بوابة إفريقيا الإخبارية” نسخة منه، بأنه تم إرجاء اللقاء بين الغنوشي وسلامة بسبب التزامات طارئة.

وسيتم الإعلان عن موعد اللقاء في الإبان.

وكان الغنوشي قد أكد، خلال لقاء جمعه أمس الأول بالسفير الإيطالي بتونس لورنزو فنارا، حرص تونس على المشاركة في مؤتمر برلين المنتظر عقده في شهر ديسمبر المقبل.

واعتبر الغنوشي أن استقرار ليبيا وسلامة شعبها يعد في صدارة اهتمام تونس.

كما أكد الغنوشي أن تونس تقف على نفس المسافة من طرفي الخلاف في ليبيا، وأن الحل في هذه الأزمة يجب أن يكون سلميا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا