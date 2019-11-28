مسؤول أمريكي: حفتر يُسيطر على 80% من ليبيا

صرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر يسيطر على 80 ٪ من البلاد.

وحول الهدف من لقاء الوفد الأمريكي مع حفتر مؤخراً، قال شنكر “نحن منخرطون في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي بمحادثات سياسية مع الجميع”، لافتاً إلى أن المشير يمتلك قوات كبيرة تخضع لسيطرته.

وحذر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى في تصريحات لشبكة “سي ان ان” مما وصفه بـ”التواجد الروسي في ليبيا”، لافتاً إلى وجود أعداد كبيرة من المقاتلين الروس داخل البلاد.

وربط المسؤول الأمريكي مزاعم وجود القوات الروسية في ليبيا باحتمالات سقوط عدد أكبر من الضحايا، على الرغم من عدم الإعلان عن أي دليل رسمي ملموس لوجود القوات الروسية المزعومة في ليبيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد إن الولايات المتحدة تحاول اتهام روسيا بما يحدث في ليبيا على الرغم من حقيقة أنها تقيم اتصالات مع كلا جانبي الصراع.

وأضاف لافروف في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن للولايات المتحدة نمطا جديدا وهو اتهامنا بجميع الذنوب مثل الأحداث في ليبيا على الرغم من أنها تحاول مقابلة نفس الأشخاص الذين نعمل معهم حيث نشارك بطريقة أو بأخرى في العمليات السياسية.

وأكد لافروف أن روسيا لا تحاول عزل أي شخص ولا تعتمد على قوة سياسية معينة وتحث جميع الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

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