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الأسد يتحدث عن “جريمة ساركوزي” في ليبيا.. ماذا قال؟

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

218TV|خاص

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ارتكب جريمة كبيرة حين قتل “مئات الآلاف” من الليبيين من أجل “عناوين فضفاضة”، و”أقنعة مزيفة” تحت شعار جلب الحرية والكرامة للشعب الليبي، مشبها ما فعله ساركوزي بالرئيس الأميركي جورج بوش الابن الذي قال الأسد إنه “قتل ملايين العراقيين” تحت عناوين مزيفة مثل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، معتبرا أن بوش الابن وساركوزي كانا يكذبان على الشعوب التي حاولت الحصول على حياة أفضل، لكن “دول الشر” كانت تُخًفي “وجهها الحقيقي القبيح” وراء “أقنعة جميلة مزيفة”.

وفي مقابلة مع مجلة “باري ماتش” الفرنسية، التي بثت وسائل إعلام روسية أجزاءً منها اليوم الخميس لم يقل الأسد كيف قتل الرئيس الفرنسي السابق “مئات آلاف الليبيين”، أو الطريقة التي استقى فيها هذا الرقم، أو ما إذا كان يقصد سقوط هذا العدد من الليبيين طيلة السنوات الثمانية الماضية كتداعيات للتدخل الدولي الذي قاده حلف شمال الأطلسي “ناتو”، ب”تحريض سياسي فرنسي” وفق تقارير دولية صدرت خلال السنوات القليلة الماضية.

ومنذ نحو عامين يعيش ساركوزي أجواء تحقيق واتهامات مكثفة بسبب صلة مالية له مع نظام العقيد معمر القذافي، الذي يُعْتقد أنه حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية ثانية، إذ لم يتمكن من الفوز حين خسر أمام الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • كلامك صحيح يا أسد 100بل100 و لكن من اوجد الذريعة للغرب المجرم لتنفيد أهدافه الخبيثة إلا أنت و القذافي و امثالكم من حكام المسلمين

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