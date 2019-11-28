الأسد يتحدث عن “جريمة ساركوزي” في ليبيا.. ماذا قال؟

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قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ارتكب جريمة كبيرة حين قتل “مئات الآلاف” من الليبيين من أجل “عناوين فضفاضة”، و”أقنعة مزيفة” تحت شعار جلب الحرية والكرامة للشعب الليبي، مشبها ما فعله ساركوزي بالرئيس الأميركي جورج بوش الابن الذي قال الأسد إنه “قتل ملايين العراقيين” تحت عناوين مزيفة مثل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، معتبرا أن بوش الابن وساركوزي كانا يكذبان على الشعوب التي حاولت الحصول على حياة أفضل، لكن “دول الشر” كانت تُخًفي “وجهها الحقيقي القبيح” وراء “أقنعة جميلة مزيفة”.

وفي مقابلة مع مجلة “باري ماتش” الفرنسية، التي بثت وسائل إعلام روسية أجزاءً منها اليوم الخميس لم يقل الأسد كيف قتل الرئيس الفرنسي السابق “مئات آلاف الليبيين”، أو الطريقة التي استقى فيها هذا الرقم، أو ما إذا كان يقصد سقوط هذا العدد من الليبيين طيلة السنوات الثمانية الماضية كتداعيات للتدخل الدولي الذي قاده حلف شمال الأطلسي “ناتو”، ب”تحريض سياسي فرنسي” وفق تقارير دولية صدرت خلال السنوات القليلة الماضية.

ومنذ نحو عامين يعيش ساركوزي أجواء تحقيق واتهامات مكثفة بسبب صلة مالية له مع نظام العقيد معمر القذافي، الذي يُعْتقد أنه حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية ثانية، إذ لم يتمكن من الفوز حين خسر أمام الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند.

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