بالصور | الحكومة المؤقتة تعلن إفتتاح ديوان لها في بلدية صبراتة بحضور قيادات المنطقة الغربية

ليبيا – عقد اليوم في مدينة صبراتة اليوم الخميس ملتقى قيادات المنطقة الغربية بمناسبة افتتاح ديوان الحكومة المؤقتة ومراكز أمنية تابعة لداخلية المؤقتة بمدينة صرمان بحضور وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة البهلول الصيد.

وكيل وزارة داخلية المؤقتة ألقى خلال الملتقى بيان باسم الحكومة المؤقتة أكد فيه على دعم العمليات العسكرية للقوات المسلحة بمدينة طرابلس، مديناً توقيع المجلس الرئاسي لإتفاقية أمنية مع تركيا وأن أهالي المنطقة الغربية يرفضون هذه الخطوة ويعتبرونها خيانة عظمى للوطن.

وحضر هذا الملتقى كل من آمر غرفة عمليات الزاوية العميد محمد طحيش وآمر الغرفة الأمنية صبراتة اللواء عمر عبد الجليل وعميد بلدية صبراتة مفتاح البريشني وعمداء بلديات المنطقة الغربية والحكماء والأعيان الساحل والجبل.

وأفاد مراسلنا بأنه تم خلال هذا الملتقى إعلان افتتاح افتتاح دواوين الحكومة الموقتة والداخلية في بلدية صبراتة وافتتاح مركز شرطة صرمان الشمالي، وافتتاح منظومة البحث الجنائي صرمان ، وافتتاح الإشارة الضوئية صرمان.

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