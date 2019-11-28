أنباء عن مقتل حسن موسى أثناء هروبه من حقل الفيل

رجح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، اليوم، مقتل قائد قوات حماية الجنوب، التابعة لقوات الوفاق، المدعو، حسن موسى، عقب ضربة جوية استهدفت سيارته، أثناء هروبه من حقل الفيل النفطي.

وقال المركز الإعلامي، في تدوينة له، إن هناك أنباء من مصادرنا، تفيد بمقتل الميليشياوي، حسن موسى، في استهداف سيارته المسلحة بضربة جوية، أثناء محاولة هروبه من حقل الفيل.

وأضاف المركز، أن موسى هو الذي قاد الهجوم الإجرامي على حقل الفيل أمس، كما أنه أحد القائمين على تهريب المرتزقة، بالتعاون مع حكومة الميليشيات .حسب وصف المركز.

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