الهيئة الطرابلسية: نستغرب مناقشة الهيئة البرقاوية للنظام الفدرالي

أصدرت الهيئة الطرابلسية بياناً أعربت فيه عن استغرابها مناقشة الهيئة البرقاوية للنظام الفدرالي والتوزيع العادل للثروة خلال ندوة أشرفت على انعقادها.

وأعلنت الهيئة الطرابلسية التي كان لها موقف حاد من العمليات العسكرية في طرابلس في بيان اطلعت 218 على نسخة منه، رفضها مناقشة مثل هذه المواضيع الحساسة والمتعلقة بمستقبل الوطن كما رأت أن التحدث في هكذا مواضيع يجب أن يكون في أجواء يعمها السلام.

وذكرت الهيئة الطرابلسة أن هنالك بدائل كثيرة للفدرالية وتطبيق منطق المحاصصة حتى في الثروات التي هي ملك لجميع الليبيين.

يُشار إلى أن أعضاء من الهيئة البرقاوية قد قاموا بمنع مجموعة من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من حضور الندوة.

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