اللواء بلقاسم الأبعج يصل غات ضمن جولته في الجنوب

تقرير 218

للدور الاجتماعي السلمي تأثير كبير في اختصار عديد التحديات وعبور عديد الأنفاق المظلمة، لذا تنتهج القيادة العامة للقوات المسلحة نهجاً سلمياً يتمثل في زيارات اللواء بلقاسم الأبعج إلى مناطق الجنوب، وهذه المرة حط موكبه في مدينة غات بعد مرزق والقطرون ومناطق أخرى.

آمر مجموع المناطق العسكرية بالجنوب حظي باستقبال شعبي كبير في غات، بعد هذا الاستقبال عقد الأبعج لقاءات مع قادة عسكريين ومنتسبين للجيش الوطني، في إطار جولة مكتملة لكافة مناطق الجنوب للقاء الحكماء والأعيان.

وشددت الكلمات التي ألقيت خلال الحدث على أهمية النسيج الاجتماعي، وضرورة تأمين كافة مدن المنطقة الجنوبية، وإنهاء جميع الأخطار المحدقة به، وتعزيز قدرات الجيش الوطني في أهم الفترات وأكثرها حساسية من تاريخ ليبيا الحديث.

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