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تيكا التركية تفتتح معمل خياطة بمعهد النهضة بمدينة طرابلس

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – افتتحت الوكالة التركية للتعاون والتنيسق “تيكا” يوم الاثنين الماضي معمل خياطة في معهد النهضة بمدينة طرابلس.

الإفتتاح تم بحسب وكالة “الأناضول” التركية بحضور السفير التركي سرهات أكسين ورئيس المجلس الوطني للتعليم المهني والتقني بوزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل زنداح.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تزويد المعهد بقاعدة تدريبية كاملة ويأتي هذا الافتتاح ضمن خطة من المقرر توسيعها واستمرارها في عموم ليبيا وخاصة في طرابلس في الفترة المقبلة بدعم تيكا إلى جعل الإمكانات الكبيرة الموجودة في ليبيا أكثر عملية في عديد من المجالات منها إعداد الموارد البشرية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • وهل تعلم انه رغم العداوة بين مصر وتركيا تباع البضائع التركية فى كل مكان حتى ما يصنع فى مصر افضل منها وتجد حوض استنالس يباع فى محلات الادوات الصحية عليه شفاف عليه علم كبير لتركيا وستجد البنك القطرى يعمل فى مصر وعمالة مصرية فى قطر مئات الالوف فالاقتصاد قد يختلف مع السياسة

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