الزائدي يدعو إلى ثورة في مجال التعليم

دعا أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدى إلى ثورة حقيقية في مجال التعليم.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “لقد حقق الشعب الليبي قفزة تاريخية في التعلم خلال عقود قليلة، فمن شعب به نسبة أمية وصلت إلى ٩٧٪؜ في الخمسينات، إلى شعب به أكبر عدد من الجامعيين في القارة الأفريقية نسبة إلى أعداد السكان في ٢٠١٠ ، أعلى نسبة من الخريجين في مجالات الطب والهندسيات والاقتصاديات، حسب التقارير الدولية.

وتساءل الزائدي ماذا بعد عقد من فبراير؟ موضحا أن “نسبة كبيرة من مواليد التسعينات والألفيات انصرفوا عن الدراسة والتحقوا بالمليشيات، لم تنتظم الدراسة طيلة السنوات الماضية إلا لشهور قليلة في السنة، بأسباب الحروب المتصلة والمتواصلة، والنزوح والتهجير وعدم انتظام عمل المعلمين، وصلف المليشيات، وآخرها عصيان المعلمين العام”.

وأضاف “نسبة التحصيل إثناء فترة الدراسة القليلة محدودة بسبب الفوضى وإضطراب العلاقة بين الطالب والمدرس لأسباب معلومة، المنهج الذي فرضه الإخوان على التعليم لم يهدف إلى تلقي علوم حقيقية، بل كانت غايته تجنيد الشباب لصالح تنظيماتهم”.

وأكد الزائدي وجود “فشل كلي في منظومة قياس نسبة التعلم، فتحولت الامتحانات إلى وسيلة للانتقال إلى الصفوف المتقدمة ليس إلا ، والحصول على شهادات بلا محتويات” مضيفا “لعل اعتبار الطالب ناجحا لمجرد إحضاره ما يثبت انه كان ملتحقا بمعارك المليشيات التي لم تتوقف، وقرار وزير التعليم بمنح مكرمة في شكل درجات لطلبة الشهادة الثانوية، دليل قوي على مأساة التعليم في عهد فبراير”.

وتابع الزائدي “الانتشار الواسع لظاهرة بيع الشهادات والدرجات العلمية، وعدم وجود آلية ولا إمكانية لتطبيق معايير لتقييم الشهادات وجودتها والتحقق من مستوى حامليها، أنتج مجموعات بشهادات عليا بدون مضمون” مضيفا “ذلك لم يكن مصادفة، بل هو من بين أهداف المؤامرة، تدمير الوطن ومقدراته الحالية، ومنعه من النهوض ثانية من خلال إفساد التعليم”.

وأكد الزائدي أن “الخروج من الفوضى العارمة التي نشرت في بلادنا لن يتم فقط بالقضاء على الإرهاب والتخلص من سطوة المليشيات، بل بمعالجة جادة للأثار الخطيرة التي لحقت بالتعليم”.

وأردف الزائدي “لكل ذلك الدعوة ملحة إلى ثورة حقيقية في التعليم تمكن من وضع أسس سليمة لعملية تعليمية يكون لمخرجاتها دور في بناء ليبيا الجديدة، والبحث في وسائل ناجحة للتعامل مع مخرجات السنوات العجاف وإعادة تأهيلهم” مضيفا “مستقبل بلادنا يكمن في التعليم، وهذا الجيل الذي ضرب في أعماقه يحتاج الى جهود مركبة لإعادة تأهيله”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا