الحويج يُطلع البرلمان الفرنسي على رؤية الحكومة المؤقتة لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس

ليبيا – قام وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج بزيارة لمقر الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان الفرنسي” وذلك على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية باريس للقاء مجموعة من البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين بجمهورية فرنسا.

الحويج إلتقى وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة عدداً من البرلمانيين واستعراض معهم العديد من الموضوعات والمستجدات المتعلقة بالشأن الليبي.

وأوضح حقيقة الأوضاع في ليبيا والجهود التي تبذلها السلطات الشرعية في ليبيا المتمثلة في مجلس النواب الليبي والاجسام المنبثقة عنه الحكومة المؤقتة والقوات المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر.

كما بيّن لأعضاء البرلمان رؤية الحكومة المؤقتة لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس وشرعية وقانونية العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش من أجل تحرير العاصمة طرابلس من براثن الإرهاب والمليشيات التي افسدت الحياة السياسية بانقلابها على خيارات الشعب المتجسدة في الانتخابات البرلمانية سنة 2014 وسيطرت على مفاصل الدولة ومواردها لتزيد من معاناة الشعب الذي أصبح يئن تحت سطوة المليشيات والجماعات الإرهابية.

وشدد على أن هذه المعركة ستكون الأخيرة لكي ينعم الليبيين بحياة كريمة دون تهديد السلاح وسيذهب الليبيين إلى دولة الديمقراطية والقانون وبكل الألوان دونما إقصاء أو تهميش دولة تحترم حقوقها وواجباتها اتجاه شعبها واتجاه جميع دول العالم.

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