مستشفى نالوت يتسلم حضانات حديثي ولادة

تسلم مستشفى نالوت المركزي حضانات حديثي ولادة وجهاز (C-Arm ) خاص بالتصوير الطبي لحالات كسور العظام والحوادث وأثناء العمليات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن مدير إدارة المشروعات محمد العزومي أنه سيجري خلال الفترة القادمة صيانة جناح العمليات وقسم الإسعاف والطوارئ وتنفيذ كافة الأعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى.

وأوضحت الوزارة أن دعم المستشفيات العامة يأتي تنفيذًا لخطة الوزارة التي أطلقها الوكيل العام محمد هيثم عيسى، الرامية للنهوض بدور القطاع الصحي العام في مختلف مدن ومناطق البلاد.

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