شركة الكهرباء: تركيب وتشغيل معدات جديدة بمحطة الصوف

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تركيب وتشغيل معدات جديدة جهد 11 ك.ف جديدة بدل القديمة والمتهالكة بمحطة الصوف جهد 66/11 ك.ف.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه بفضل “فرق الصيانة بدائرة صيانة الجهد المتوسط سوف الجين ودائرة الوقاية ومكتب تشغيل سوف الجين ومركز التحكم الفرعي طرابلس انتهت من تركيب معدات جهد 11 ك.ف جديدة بدل القديمة والمتهالكة بمحطة الصوف جهد 66/11 ك.ف” موضحة أنه جرى “تشغيلها على الشبكة مما سيساهم في استقرار الشبكة بالمنطقة”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا