“مالية الوفاق” تستعد لتسييل مخصصات الباب الثاني

طالبت إدارة الشؤون الإدارية والمالية في وزارة المالية بحكومة الوفاق كافة مراقبي مكاتب الخدمات المالية في المناطق بإرسال تقارير المصروفات عن الفترة ما بين يناير وسبتمبر الماضيين.

وجاء طلب المالية تمهيداً لتسييل مخصصات الباب الثاني التي قالت الوزارة إن التفويضات أصبحت جاهزة وإن الوزارة تنتظر تقارير المصروفات لتتمكن مكاتب المراقبة المالية من الاستفادة منها.

وكانت وزارة المالية قد نظمت منتصف الشهر الجاري دورة المراقبين الماليين في معهد التخطيط بعنوان “الدبلوم المهني في مجال الرقابة المالية ضمن إطار دعم القدرات البشرية وتمكينهم من أداء مهامهم بدقة.

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