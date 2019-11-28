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“مالية الوفاق” تستعد لتسييل مخصصات الباب الثاني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت إدارة الشؤون الإدارية والمالية في وزارة المالية بحكومة الوفاق كافة مراقبي مكاتب الخدمات المالية في المناطق بإرسال تقارير المصروفات عن الفترة ما بين يناير وسبتمبر الماضيين.

وجاء طلب المالية تمهيداً لتسييل مخصصات الباب الثاني التي قالت الوزارة إن التفويضات أصبحت جاهزة وإن الوزارة تنتظر تقارير المصروفات لتتمكن مكاتب المراقبة المالية من الاستفادة منها.

وكانت وزارة المالية قد نظمت منتصف الشهر الجاري دورة المراقبين الماليين في معهد التخطيط بعنوان “الدبلوم المهني في مجال الرقابة المالية ضمن إطار دعم القدرات البشرية وتمكينهم من أداء مهامهم بدقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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