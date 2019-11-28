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باشاغا: مذكرة التفاهم مع تركيا ستكون عونا للمقاتلين بطرابلس

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مع تركيا مؤخرا ستكون عونا للمقاتلين في محاور القتال بطرابلس وللشعب الليبي بأكمله، مشددا على أن المقاتلين لن يتم خذلانهم، وفق تصريحاته.

وقال باشاغا، إن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مع تركيا تغطي جميع الجوانب الأمنية تخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الأمنية مع الحكومة التركية، بحسب تصريحاته لقناة ليبيا الأحرار أمس الأربعاء.

وأضاف باشاغا، أن بنود المذكرة تتضمن التدريب وتبادل الخبرات وتطوير المنظومات الأمنية وكل ما يتعلق بالتدريب الأمني سواء كان أفرادا أو ضباطا، مشيرا إلى أن أهمية المذكرة ستكون في إطار تعاون أمني كامل على غرار التعاون الأمني مع واشنطن فيما يخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج قد وقع أمس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري عقب محادثاتهما التي جرت في مدينة اسطنبول.

 

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  • هؤلاء مفسدين مصراته وانتمً ادارة الداخلية تدعمون مفسدين يهودين الأصل مصراتين – بعد تخريبهم للمساجد. في مصراتة جاوا من مدينتهم لنشر الفساد والمخدرات والأسلحة والاغتصاب والغش في طرابلس – وتركوا مدينتهم تحت الصيانة – وهذا يؤكد استهداف المطار العالمي في طرابلس من طرف هولاء الشرادم – داخلية الفساد الليبية تحتاج لتغيير لأشخاص أفضل من هذا الباش آغا ….. الليبيين قالوا كلمتهم وتركيا وإيطاليا ليس لهم مكان في ليبيا –

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  • احد كلاب مصراتة تم القبض عليه بعد عودته لليبيا من تركيا بعد اعترافه بجلب المخدرات داخل السيارات المستوردة …… الرابط
    youtube.com/watch?v=MHA2RbNeKT0

    youtube.com/watch?v=MHA2RbNeKT0

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  • المتغطى بالامريكان عريان فماذا فعل للمقاتلين السوريين فى حلب باعهم للروس مقابل عفرين ثم باع خان شيخون فى ادلب مقابل سماح الروس بمنطقة امنة ظن انه سيصل لمنابع النفط السورى ويسرقه وطلع غبى سبقه الامريكان وسرقوا بترول سوريا ويطمعون الان فى نفط ليبيا وذلك بتمكين المليشيات الارهابية من مؤسسة النفط والمصرف المركزى والتغاضى عن نقل اردوغان للمقاتلين الارهابيين لقتال الجيش بمساعدة الخوان والمأجورين حتى تحدث فوضى تمكنهم من التدخل واحتلال منابع النفط وتترك الجميع يتصارعون على الباقى ولن يفسد المؤامرة الا تعاون الشعب مع الجيش الوطنى لسحق الخوان والعيش فى امان

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