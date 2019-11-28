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مساعد وزير الخارجية الأميركي: روسيا تنشر «عسكريين نظاميين» بأعداد لافتة في ليبيا

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

حذر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، من أن روسيا «تتسبب في زعزعة الاستقرار» داخل ليبيا، كاشفا أن موسكو «نشرت عسكريين نظاميين بأعداد لافتة».

وقال شينكر، في مؤتمر صحفي بمقر الخارجية الأميركية إن «الصراع الليبي كان في مناقشاتي خلال الاجتماعات الثلاثية مع نظرائي البريطانيين والفرنسيين في باريس أيضا»، حسب الموقع الرسمي للوزارة. وأضاف: «تحث الولايات المتحدة كل الأطراف على وقف تصعيد القتال والموافقة على وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات ملموسة نحو حل سياسي».

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وسبق أن نبه مسؤولون أميركيون إلى «وجود مقاتلين روسيين في ليبيا» لدعم قوات القيادة العامة، لكنها المرة الأولى التي يتحدث فيها أحدهم عن «عسكريين نظاميين»، إذ نوه شينكر إلى أن هؤلاء الأفراد «يرتدون الزي الرسمي»، حسب تصريحاته لاحقة أدلى بها إلى شبكة «سي إن إن» الأميركية.

جاءت تلك التصريحات بعد أيام من اجتماع وفد أميركي رفيع المستوى مع القائد العام للجيش، خليفة حفتر يوم الأحد الماضي، «لمناقشة الخطوات الكفيلة بوقف الأعمال القتالية، وإيجاد حل سياسي للصراع الليبي»، وفقا لبيان الخارجية الأميركية.وأكد الوفد دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية، كما أعرب عن قلقه «إزاء استغلال روسيا الصراع على حساب الشعب الليبي».

وفي اليوم التالي للقاء حفتر مع الوفد الأميركي، أجرى السفير نورلاند مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الإثنين الماضي، حيث ناقشا «الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للصراع في ظل تصاعد التدخل الروسي».

من جهتها، نسبت «سي إن إن» إلى مسؤولين في الجيش الأميركي -لم تسمهم- اعتقادهم «أن المرتزقة الروس ربما كانوا مسؤولين عن إسقاط طائرة عسكرية أميركية دون طيار الخميس الماضي، خلال تحليقها فوق طرابلس».

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ومطلع هذا الأسبوع، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم)، أن طائرة غير مسلحة «متحكم فيها عن بعد»، تابعة للقيادة الأميركية، فقدت فوق طرابلس  الخميس الماضي، مضيفة أن «الحادث حاليا قيد التحقيق».

في المقابل، نقلت وكالة «أسوشيتدبرس» عن مسؤولين تابعين للقيادة العامة للجيش وقلهم أن «طائرة عسكرية أميركية أسقطت بطريق الخطأ الأسبوع الماضي»، قبل أن تعلن القيادة العامة عن فرض منطقة حظر طيران في طرابلس وما حولها.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • انت حمار ياحمار امر طبيعى ان يوجد مستشارين عسكريين روس من ايام القذافى وحتى الان لان سلاح الجيش الليبى روسى وفى حاجة لصيانة وتدريب لكن لا يوجد مقاتلين ولا مرتزقة روس مثلما وجدنا طيار امربكى يقاتل مع المليشيات ضد الجيش الوطنى لكن لا يوجد دليل واحد على مرتزقة روس وعموما الجيش الروسى فى سوريا يشغل علنا القواعد التى اخلاها الامريكان كما ان الرئيس الروسى زار السعودية والامارات مؤخرا وعقد معهما اتفاقيات فالروس قادمون والامريكان لم يعد احد يثق فيهم احد بعد الغدر بالاكراد طز فى امريكا نحن نتجنب شركم لكن لا نعتبركم ابدا اصدقاء

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