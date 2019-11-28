السعيدي: الإدارة الأمريكية تدرك تماماً أهمية إنهاء الميليشيات المدعومة من الرئاسي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن لقاء الوفد العسكري الذي ترأسه قائد الجيش المشير خليفة حفتر مع الوفد الأمريكي كان مهماً للغاية عبر تناوله مسألة الإرهاب والتشكيلات المسلحة.

السعيدي أشار في تصريح لقناة “218NEWS” أمس الأربعاء إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تدرك تماماً أهمية العمل المكثف لإنهاء المظاهر الإرهابية المسلحة والمتمثلة في المليشيات المسلحة التابعة والمدعومة من حكومة الوفاق غير الشرعية.

وأوضح أن الوفد الذي التقى المشير خليفة حفتر متفهم لمسألة استكمال العملية العسكرية في طرابلس، مبيناً أنه تم الاتفاق على الذهاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها إعادة دراسة مشروع الدستور قبل عرضه للاستفتاء والذهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية.

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