المحجوب: الاشتباكات في الجنوب لم ولن تؤثر على خط سير المعركة في طرابلس

ليبيا – قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب إن الاشتباكات في الجنوب لم ولن تؤثر على خط سير المعركة في طرابلس للقضاء على الإرهاب والمليشيات.

العميد المحجوب أوضح لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أن الجيش يحقق في معركة طرابلس المزيد من التقدمات والانتصارات، مؤكدا أن لكل جبهة غرفة عمليات خاصة مجهزة وقادرة للاعتماد على نفسها في إطار الخطط الموضوعة لها من غرفة العمليات الرئيسية.

وكشف عن أن الجيش في المنطقة الجنوبية تصدى لهذه المليشيات وجارٍ القضاء عليها بعد إجبارها على الانسحاب من حقل الفيل النفطي.

كما شدد على أن مهاجمة حقل نفطي والتهديد بتدمير إحدى مؤسسات البلاد والتأثير على مقدراتها هو عمل إجرامي من مجموعة إجرامية وإرهابية تخشى من فرض الجيش لسلطة القانون والتصدي لجرائم تهريب الوقود.

مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أشار إلى أن العصابات الإجرامية والإرهابية التي هاجمت حقل الفيل النفطي تمتهن تهريب المرتزقة والمتطرفين وتتبع حكومة فائز السراج ، منوّهاً بأن قيام مليشيات حكومة الوفاق بمهاجمة الحقل يؤكد أن حكومة السراج داعمة وراعية للإرهاب والمليشيات ولا همها إلا الخراب والتدمير والعبث بمقدرات البلاد.

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