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بالصور .. تواصل تعزيزات قوات الجيش الليبي إلى حقل الفيل لتمشيطه بالكامل و تأمينه

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان _ليبيا تواصل تعزيزات القوات التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي إلى حقل الفيل لتمشيطه بالكامل و تأمينه بكافة مرافقه.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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