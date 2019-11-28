بالصور .. تواصل تعزيزات قوات الجيش الليبي إلى حقل الفيل لتمشيطه بالكامل و تأمينه

العنوان _ليبيا تواصل تعزيزات القوات التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي إلى حقل الفيل لتمشيطه بالكامل و تأمينه بكافة مرافقه.
عن مصدر الخبر
صحيفة العنوان الليبية
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