بالفيديو..قيادات المنطقة الغربية تتهم الرئاسي بالخيانة العظمى

أدان وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة البهلول الصيد ،اليوم الخميس ،توقيع المجلس الرئاسي الذي وصفه بـ”الفاقد للشرعية” لإتفاقية أمنية مع تركيا ،مشدّدا على أن أهالي المنطقة الغربية يرفضون هذه الخطوة ويعتبرونها خيانة عظمى للوطن.

و أكد البهلول الصيد في البيان الختامي لملتقى القيادات بالمنطقة الغربية بمناسبة إفتتاح ديوان رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة ببلدية صبراتة ،على دعمهم التام للعمليات العسكرية للقوات المسلحة بمدينة طرابلس ،مطلبا المجتمع الدولي و مجلس الأمن بسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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وتم افتتاح ديواني الحكومة الموقتة ووزارة الداخلية في بلدية صبراتة وافتتاح مركز شرطة صرمان الشمالي، وافتتاح منظومة البحث الجنائي صرمان، وافتتاح الإشارة الضوئية صرمان ،بحضور كل من آمر غرفة عمليات الزاوية العميد محمد طحيش وآمر الغرفة الأمنية صبراتة اللواء عمر عبد الجليل وعميد بلدية صبراتة مفتاح البريشني وعمداء بلديات المنطقة الغربية والحكماء والأعيان الساحل والجبل.

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