استئناف الإنتاج بحقل الفيل بعد انتهاء الأعمال العسكرية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استئناف الإنتاج في حقل الفيل النفطي اليوم الخميس وذلك بعد توقف الأعمال العسكرية بالحقل.

وأوضحت المؤسسة العامة للنفط في بيان لها أنه لم يصاب أي من موظفي المؤسسة بأي أضرار تُذكر وعلى الرغم من إصابة المنشآت ببعض الأضرار البسيطة، فقد تمكن العاملون من استئناف الإنتاج بمجرد تحسن الظروف الأمنية داخل الحقل”.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله “أذكّر جميع الأطراف بأن حقول النفط والغاز هي المصدر الأساسي للدخل في ليبيا، والحفاظ عليها يصب في صالح كافة أفراد الشعب الليبي. لذلك يجب ألا يتم التعامل معها كأهداف عسكرية “.

وأضاف “أن أي عمليات قتال بالقرب من أي من منشآتنا يجبرنا على وقف الإنتاج، ضمانا لسلامة موظفينا. وعندما يتوقف الإنتاج، فإن الضرر يطال جميع الليبيين.”

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