دبلوماسي: مذكرة التفاهم بين السراج وتركيا تمس بالسيادة الليبية

وجه وكيل وزارة الخارجية السابق بالحكومة المؤقتة، حسن الصغير، رسالة إلى جميع السفراء والقائمين بأعمال سفارات ليبيا بالخارج، بتحمل مسؤوليتهم واتخاذ موقف تجاه مذكرة التفاهم التي تسعى حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج إلى توقيعها من تركيا.

وقال الصغير، في نص رسالته التي خص بوابة إفريقيا الإخبارية بها، “أصحاب السعادة :- السفراء والقائمين بأعمال سفارات ليبيا بالخارج، الأمر لم يعد كما كنتم تسرون في أنفسكم بأنه خلاف سياسي أو تناحر واقتتال على السلطة، مذكرة التفاهم مع أردوغان تتجاوز كل هذه الحجج الفارغة، هذه المذكرة تمس بسيادة بلدكم وتنال من نفوذها وتقحم ليبيا في صراع إقليمي بل وقاري،، ما يحاول السراج وزبانية الميليشيات فعله بهذا التنازل المهين هو رسملة التدخل التركي استباقاً للقاءات برلين، وأردوغان إلتقط في الوقت المناسب لهث السراج، وهو يغرق فأنتهز هذه السانحة ليدخل عرض وجنوب المتوسط أمنياً واقتصاديا الأمر الذي سيستدعي تدخل دول ومنظمات معنية بهذه المنطقة ولن تسمح بمرور هذه التفاهمات”، بحسب تعبيره.

وتابع الصغير، “سعادة السفراء..إن موقفكم اليوم والآن مما فعله السراج سيكون لأنفسكم ولابناءكم وأحفادكم قبل أن يكون لليبيا وطنكم، هذا كتابكم ولكم أن تنقشوا حروفه بذهب المواقف الجادة أو أن تستمروا بتزيين غلافه بأوراق العملات الصعبة، ليبيا ومستقبلها بالتأكيد لن يتوقف على موقف أو مواقف فردية أو جماعية بالخارج فهي مستمرة وباقية بي وبكم أو بدوننا جميعاً.

إن وهم الاستمرار بدعوى تمثيل ليبيا وخدمة الجميع على حد سواء والحفاظ على مكانة ليبيا من مراكزكم الحالية لن يقنع أبناءكم ولا أحفادكم ولا شعبكم. طهروا أنفسكم من رجس ما يفعله السراج فلقد وجد وسيجد السراج، من غيركم، من يشبهه في الوهن أو يزيد عليه في الانهزام اللهم بلغت اللهم فاشهد”، على حد قوله.

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