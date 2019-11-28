الخارجية التركية: هذه أهداف اتفاق الحدود البحرية مع ليبيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس أن اتفاق الحدود البحرية الذي أبرمته أنقرة مع ليبيا يهدف إلى حماية حقوق تركيا بموجب القانون الدولي.

وبحسب رويترز قال أوغلو في مؤتمر صحفي إنه لم يتسن لتركيا إبرام مثل هذه الاتفاقات مع بعض الدول الأخرى لكن قد يتاح لها ذلك مستقبلا.

وكانت أعلنت الحكومة التركية، توقيع اتفاق مع حكومة الوفاق الليبية لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري دون كشف المزيد من التفاصيل.

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