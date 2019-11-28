ليبيا تدعو النمسا لفتح سفارتها في طرابلس

قدم اليوم الخميس جلال العاشي بالعاصمة فيينا أوراق اعتماده كسفير لدولة ليبيا لدى النمسا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن السفير عبر للرئيس النمساوي عن عمق العلاقة بين ليبيا والنمسا مؤكدا أن ليبيا هي الشريك الاقتصادي العربي الأول للنمسا بتبادل تجاري تجاوز المليار يورو.

وأعرب السفير عن أمله أن تشهد العلاقة بين ليبيا والنمسا تطورًا ونموًا على كل المستويات السياسية والاقتصادية وغيرها داعيًا الرئيس النمساوي إلى العمل على عودة عمل الشركات النمساوية لليبيا وعودة عمل السفارة النمساوية من داخل العاصمة طرابلس في أقرب وقت.

وأكد السفير على أهمية الدعم النمساوي لحل الأزمة الليبية ووقف اشتباكات العاصمة من خلال مؤتمر برلين من أجل العودة إلى العملية السياسية بما يحقق أمن واستقرار ليبيا مضيفا أن الحل لن يكون عسكريا.

من جانبه رحب الرئيس النمساوي بتعيين سفير لليبيا لدى النمسا مؤكدا على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها، معربا عن أمله في حل الأزمة الليبية في أقرب وقت.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أصدر القرار رقم 1050 بتاريخ 2019/09/15 بتسمية عدد من السفراء لدى عدد من الدول.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا