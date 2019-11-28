مقربون: مقتل حسن موسى سوقي قائد قوات حماية الجنوب

أشارت مصادر إعلامية إلى ان عناصر من قوة حماية الجنوب التابعة للرئاسي نعو القيادي الموالي لحكومة الوفاق “حسن موسى سوقي” قائد القوة التي شنت هجوماً مسلحاً على حقل الفيل النفطي للسيطرة عليه يوم أمس الاربعاء.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني، قد أعلن مقتل قائد قوات حماية الجنوب، التابعة لقوات الوفاق، حسن موسى، وذلك عقب ضربة جوية استهدفت سيارته، أثناء الهروب من حقل الفيل النفطي.

وقال المركز الإعلامي، في تدوينة على موقع فيسبوك “هناك أنباء من مصادرنا، تفيد بمقتل حسن موسى، في استهداف سيارته المسلحة بضربة جوية، أثناء محاولة هروبه من حقل الفيل النفطي.

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