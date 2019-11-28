مصر تدين الاتفاقية الموقعة بين الوفاق وتركيا وتعتبرها معدومة الأثر القانوني
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
مصر تدين الاتفاقية الموقعة بين الوفاق وتركيا وتعتبرها معدومة الأثر القانوني
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
لا يكفى الادانة وعلى مصر عقد اجتماع عاجل للدول الرافضة لهذه الخيانة من حكومة الصخيرات لتسيير الاعمال وسحب الاعتراف بها والاعتراف بالحكومة المؤقتة كممثل شرعى معترف بها من مجلس النواب ونقل السفارة المصرية لبنغازى وستحذوا خزوها دول اخرى عديدة تعلن سقوط السراج الذى انتهك الدستور واغتصب السلطة وتحول الى خائن للوطن يجلب له المحتل واصبح غير شرعى من اليوم
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