جنائي بنغازي يكشف تفاصيل بيع منتج مسرطن في الأسواق بأسعار باهضة

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي ضبط متهم قام باستجلاب منتج مسرطن وغير صالح للاستعمال وبيعه على أنه ماركة مسجلة.

وقالت الإدارة العامة للبحث الجنائي إنها تلقت شكوى أحيلت إلى قسم مكافحة التزييف والتزوير وسرقة السيارات مقدمة من صاحب شركة وكيل معتمد لمواد الطبية لمستحضرات التجميل مصنعة بدولة أمريكا ضد شخص مجهول قام بتصنيع منتج رديء ووضع العلامة التجارية الخاصة به بدولة الصين وقام ببيعها لأغلب المحلات بالمنطقة الشرقية على أساس أنها ماركه مسجله وبسعر باهض.

وأكد البحث الجنائي أنه تم فتح محضر بالواقعة وبعد التحري وبالمرور على أغلب المحلات التجارية التي تقوم ببيع المنتج المقلد جرى التعرف على من قام بإرسال المنتج الأصلي إلي دولة الصين وتم التعرف على من يقوم ببيعها وتوزيعها للمحلات.

وأشار البحث الجنائي إلى أنه جرى التعاون مع الهيئة العامة للبيئة لمعرفة مكونات المنتج والذي اتضح عدم صلاحيته للاستعمال البشري و يعتبر من ضمن ملوثات البيئة ومسببات الأمراض المسرطنة .

ولفت البحث الجنائي إلى أنه تم ضبط المتهم وإحالة المحضر إلى النيابة العامة للأمر فيه من حيث الاختصاص.

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