مجلس النواب :اتفاقية الوفاق وتركيا باطلة دستوريا

أعلن مجلس النواب استنكاره ورفضه الكامل لاتفاقية التعاون الأمني المشترك التي وقعتها حكومة الوفاق مع “النظام التركي”.

وأوضح مجلس النواب في بيان خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أن توقيع الاتفاق جاء “بالمخالفة للإعلان الدستوري، فلا يحق لحكومة السراج أو غيره توقيع اي اتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة واعتماد البرلمان السلطة التشريعية في البـــلاد، وبالمخالفــة أيضاً للاتفاق السياسـي غير الدستــوري الذي انبثقت عنه حكومة فايز السراج”.

وأكد مجلس النواب “أن توقيع مثل هذه الاتفاقية الباطلة بموجب الدستور والقوانين الليبية ، يأتي في إطار مخالفة النظام التركي للقرارات الدولية بحظر التسليح في ليبيا واستمرارا في دعمه المُعلن للمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، ومحاولةً للالتفاف على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة”.

وطالب المجلس “الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بوقف التدخل التركي في ليبيا الذي يصب في مصلحة المليشيات المسلحة والمتطرفين ولا يخدم مصلحة الشعب الليبي ولا العلاقة الثنائية بين الشعبين الليبي والتركي وإنما خدمةً لمليشيات مسلحة ومتطرفين تحالف معهم فايز السراج والنظام التركي”.

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