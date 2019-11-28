الحويج يطلع البرلمانيين الفرنسيين على رؤية الحكومة لما بعد تحرير العاصمة

قال وزير الخارجية عبدالهادي الحويج، إن المعركة التي تخوضها القوات المسلحة الليبية في طرابلس، ستكون الأخيرة، لكي ينعم الليبيون بعدها بحياة كريمة، دون تهديد السلاح، ويذهبوا إلى دولة الديمقراطية والقانون، واحترام الحقوق والواجبات، تجاه جميع دول العالم.

الحويج في لقائه للبرلمانيين والمسؤولين الحكوميين الفرنسيين في باريس، بين رؤية الحكومة الليبية المؤقتة، لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس، وشرعية العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة الليبية، لتحرير العاصمة من الإرهاب والمليشيات، التي أفسدت الحياة السياسية، بانقلابها على خيارات الشعب الليبي، المتجسدة في الانتخابات البرلمانية، سنة 2014، وسيطرتها على مفاصل الدولة ومواردها.

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