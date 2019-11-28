الشؤون الاجتماعية: صيانة دار الوفاء للمسنين خلال 10 أيام

قام وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد الناصر ميدي بزيارة لدار الوفاء لرعاية العجزة والمسننين رفقة مدير إدارة المشروعات بالوزارة شعيب الزنتوتي ومديرة الدار هدى الككلي وبعض موظفي الدار.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أن وكيل الوزارة اطلع “على الحالة السيئة التي وصل إليها مبنى الدار بفعل الرطوبة وتسرب مياه الصرف الصحي وشبكة المياه المتهالكة والتي تشكل خطرا حقيقيا على مبنى الدار والمقيمين داخلها”.

وبينت الوزارة أن ميدي قام بعد الجولة بتقييم الأضرار وأكد أن صيانة الأضرار التي لحقت بالمبنى تستدعي التدخل العاجل والفوري مرجحا البدء في صيانة المبنى خلال 10 أيام.

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