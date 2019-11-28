الجيش الليبي يعلن تدمير 25 آلية مسلحة بمحور حوض مرزق

أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي ،اللواء أحمد المسماري ،عن استهداف قوات تابعة للحكومة الوفاق بقيادة علي كنة ،بغاارت جوية جنوب اوباري في مشروع مكنوسه الزراعي افضت الى تدمير عدد 25 آلية مسلحة ومقتل العشرات وتدمير كميات من الذخائر .

و قال المسماري في موجز حول العمليات العسكرية اليوم الخميس ،إنه بعد المحاولة الفاشلة للسيطرة على منابع النفط في الجنوب الشرقي حقلي الفيل وحقل الشرارة ،من قبل قوات يقودها علي كنة ،تقدمت وحدات من القوات البرية ومشطت الموقع وغنمت آليات مسلحة لم يطالها القصف الجوي.

و أكد المسماري أن الوحدات العسكرية لقوات الجيش تنتشر في مدينة مرزق ،كما وصل اللواء بالقاسم الابعج لمعسكر على كنه وعدة معسكرات في المنطقة.

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