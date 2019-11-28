اليونان رافضة اتفاق السراج وأردوغان: غير مقبول تماما لأي سبب كان

رفضت اليونان بشكل رسمي وقاطع، مذكرة الاتفاق التي وقعها فائز السراج رئيس حكومة “الوفاق” مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس.

وقال نيكوس ديندياس، إن بلاده ترفض اتفاقية التعاون العسكري والأمني بين تركيا وحكومة “الوفاق”، مؤكدا أنها غير مقبولة تماما ولأي سبب كان.

وبحسب صحيفة Kathimerini اليونانية، شدد وزير الخارجية اليوناني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهولندي الزائر ستيف بلوك، على أن مثل هذه الاتفاقيات تُظهر الافتقار التام للمعرفة الجغرافية، لأنه من الواضح أنه يتجاهل شيئًا يمكن للجميع رؤيته.

وأكد ديندياس، أن اليونان مستعدة لإرسال سفير إلى ليبيا عندما تسمح الظروف بذلك، داعيا الاتحاد الأوربي إلي تحمل مسئولياتهم تجاه قضية المهاجرين.

واتفق وزيرا الخارجية في اليونان وهولندا، على أهمية التوزيع العادل للأعباء حول قضية الهجرة، ورفضا الجهود التي تبذلها تركيا لاستخدام المهاجرين كأداة للضغط، وفق صحيفة Kathimerini اليومية.

وكان وزير الداخلية بحكومة “الوفاق”، فتحي باشاغا، أعلن الأربعاء الماضي، أن حكومته وتركيا وقعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني والبحري بين البلدين بحضور أردوغان والسراج، موضحا أن هذه المذكرة تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات.

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