باشاغا يكشف بعض بنود الاتفاقية مع تركيا

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مع تركيا تغطي جميع الجوانب الأمنية، وتختص بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الأمنية مع تركيا.

وأضاف باشاغا في تصريحات نشرتها وسائل إعلام تركية، أن بنود المذكرة تتضمن التدريب وتبادل الخبرات وتطوير المنظومات الأمنية وكل ما يتعلق بالتدريب الأمني سواء كان لأفراد أو ضباط.

وأشار باشاغا إلى أن أهمية المذكرة ستكون في إطار تعاون أمني كامل على غرار التعاون الأمني مع واشنطن فيما يخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

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