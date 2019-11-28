الحويج: لا يوجد تشخيص حقيقي للأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج أنه لا يوجد تشخيص حقيقي للأزمة الليبية التي هي أزمة أمنية بالدرجة الأولى.

وقال الحويج في مقابلة مع قناة الحرة إن الأزمة الليبية ليست أزمة فرقاء سياسيين فهي أزمة أمنية وأزمة فوضى سلاح في ظل وجود أكثر من 21 مليون قطعة سلاح خارج سلطة القانون مضيفا يجب إنهاء هذا الملف ليتم بعد ذلك يجري الحوار بين الليبيين والتداول السلمي للسلطة وتحقيق الحريات العامة وصياغة حل ليبي-ليبي.

وأضاف الحويج أن الحكومة المؤقتة مسؤولة وتحترم التزاماتها والمواثيق الدولية مستشهدا بعدم وجود عمليات تهريب بشر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة كما تفعل الجهة الأخرى.

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